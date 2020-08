Capsula SpaceX, ammaraggio riuscito al largo della Florida (Di lunedì 3 agosto 2020) ammaraggio perfettamente riuscito nel Golfo del Messico per la Capsula spaziale Crew Dragon di SpaceX. Dopo 45 anni, un equipaggio statunitense torna da una missione spaziale in splashdown. La missione spaziale conclusasi domenica 2 agosto è stata la prima compiuta da astronauti della Nasa - Bob Behnken e Doug Hurley - a bordo di una Capsula costruita e operata una compagnia privata, la SpaceX fondata da Elon Musk, il CEO di Tesla. L'ultimo ammaraggio di un equipaggio americano risaliva al 1975. La Capsula Crew Dragon si è posata al largo di Pensacola, nel Golfo del Messico, in Florida, alle 13.48 locali di domenica 2 agosto. Un ammaraggio agevolato da ... Leggi su gqitalia

