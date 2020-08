Coronavirus, Italo cancella i treni per l’ordinanza di Speranza: è caos (Di domenica 2 agosto 2020) La compagnia di treni Italo è stata costretta a cancellare otto corse che dovevano svolgersi domenica 2 agosto, a causa del dietrofront sul distanziamento a bordo dell’Alta Velocità, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza. La notizia era stata annunciata dall’amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca, e dal vicepresidente Flavio Cattaneo. Nella nota accompagnata alla lista dei treni soppressi sul sito della compagnia, si specifica che “verranno prontamente rimborsati tutti i titoli di viaggio non utilizzati a causa delle restrizioni normative“. Coronavirus, treni cancellati per l’ordinanza di Speranza: le reazioni E sul tema proprio il ... Leggi su quifinanza

