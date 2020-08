Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 81 anni a Massa, oggi 1 agosto. E 6 nuovi contagi (Di sabato 1 agosto 2020) Ci stavamo abituando, a scrivere zero morti per coroavirus in Toscana: purtroppo, oggi primo agosto, dobbiamo registrare un nuovo decesso: si trattadi un uomo di 81 anni che risiedeva in provincia di Massa Carrara. E 6 sono i nuovi contagi (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da screening), capaci di portare a 10.489 i casi di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

