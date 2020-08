Anti-Covid, manifestazione a Berlino: i negazionisti scendono in piazza (Di sabato 1 agosto 2020) In 15mila oggi sono scesi in piazza a Berlino per manifestare contro, secondo loro, una teoria cospiratoria. Tra gli slogan: “Mostrami il tuo sorriso” I casi di Coronavirus in Germania stanno salendo con nuovi contagi che arrivano a 1000 in 24 ore. Nel frattempo però, migliaia di negazionisti della pandemia hanno marciato a Berlino partendo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

