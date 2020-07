Coronavirus, Istat: Pil secondo trimestre -12,4%, mai così male (Di venerdì 31 luglio 2020) Crolla di oltre il 12% il Pil italiano nel secondo trimestre a causa della crisi del Coronavirus , dopo il pesante -5,4% registrato nei primi tre mesi dell'anno. Lo comunica l' Istat , secondo cui ad ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Istat: persi 600 mila occupati rispetto al pre-#Covid. #Censis: con il coronavirus oltre 2 milioni di famiglie in… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Istat: Pil secondo trimestre -12,4%, mai così male #pil - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Istat: Pil secondo trimestre -12,4%, mai così male #pil - GioChirilly : RT @Zippo88lrr: Mentre i geni del #coronavirus si preoccupano di sparare a zero sul tracollo economico svedese, mentre gli incapaci al gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Istat

Il rapporto preliminare dell’Istat sul Pil nel secondo trimestre del 2020: – 12,4 per cento, una contrazione senza precedenti. Secondo i dati Istat, in Italia nel secondo trimestre del 2020 il Pil cro ...Crollano come previsto i Pil delle economie europee più colpite dalla pandemia coronavirus. Quello italiano, secondo i dati comunicati da Istat, è addirittura precipitato sui valori del 1995, perdendo ...