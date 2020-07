Vaccino antinfluenzale, Lombardia in ritardo sull’acquisto delle dosi. “Non ne avrà abbastanza per coprire le categorie a rischio” (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo dicono gli esperti, lo dice il ministero della Salute: questo autunno sarà importante che più persone possibili facciano il Vaccino antinfluenzale, soprattutto tra bambini, anziani, operatori sanitari e persone con patologie gravi. Servirà ad avere meno malati di influenza in modo che, in caso di una seconda ondata di Covid, saranno più facili le diagnosi, considerata la somiglianza dei sintomi. Ma proprio la Lombardia, epicentro della prima ondata, è in ritardo. E ha acquistato un numero di dosi non sufficiente a un’adeguata campagna vaccinale, accusa il gruppo del Pd, che parla di “incapacità della giunta Fontana” e di “situazione veramente allarmante”. Accuse respinte dall’assessore al Welfare Giulio Gallera: ... Leggi su ilfattoquotidiano

