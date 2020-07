Lavoratore Tav arrestato in blitz contro ‘ndrangheta. Prefetture: presto tavolo con sindacati (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Verrà convocato, non appena le condizioni legate all’emergenza sanitaria lo permetteranno, il tavolo presieduto dalla Prefetture di Caserta e Benevento che dovrà fare il punto sui lavori al cantiere della Tav Napoli–Bari che insiste nei comuni di Valle di Maddaloni e Maddaloni (Caserta), Dugenta e Sant’Agata dei Goti (Benevento), dopo l’arresto avvenuto due giorni fa di un Lavoratore dell’azienda subappaltatrice “A.b.s. ing srl”, nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per reati di droga, di favoreggiamento personale di latitanti appartenenti alla ‘ndrangheta, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra. In manette è finito il 37enne Girolamo Bruzzese, ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Lavoratore Tav Napoli-Bari arrestato in blitz contro ‘ndrangheta - #Lavoratore #Napoli-Bari #arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratore Tav Lavoratore Tav Napoli-Bari arrestato in blitz contro 'ndrangheta anteprima24.it Segretario Siulp: La situazione dell’organico della Polizia di Torino è allarmante

“La situazione dell’organico della Polizia di Torino è allarmante” – dichiara il Segretario del Siulp Eugenio Bravo. “Far fronte ai sempre più impellenti servizi di ordine pubblico, TAV in testa, all’ ...

TreviglioFiera, fondi e progetti Il futuro nei meeting di lavoro

Con i 10 milioni del contributo della Regione, la sede verrà ingrandita e potenziata. Il sindaco Imeri: sarà un centro per congressi aziendali e coworking. Fare del polo fieristico un punto di riferim ...

“La situazione dell’organico della Polizia di Torino è allarmante” – dichiara il Segretario del Siulp Eugenio Bravo. “Far fronte ai sempre più impellenti servizi di ordine pubblico, TAV in testa, all’ ...Con i 10 milioni del contributo della Regione, la sede verrà ingrandita e potenziata. Il sindaco Imeri: sarà un centro per congressi aziendali e coworking. Fare del polo fieristico un punto di riferim ...