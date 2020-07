Così il fascista Salazar perse il potere: Marco Ferrari ci narra il suo epilogo surreale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per oltre quarant'anni il Portogallo è stato retto da una dittatura, la più longeva d'Europa. Alla sua guida António de Oliveira Salazar, uomo complesso e dalle mille contraddizioni. La storia degli ... Leggi su globalist

RTaverBella : @SimoneCosimi E tu ti leggi ? Sei veramente coscientemente convinto ? Perché se è così , bisogna capire che sei più… - nuovalepanto : Chi discute della limitazione alle libertà diventa “negazionista del covid”, così come chi esprime idee di destra… - Black300Joe : @BersaniPaolo1 @agorarai @silvia_sb_ @leggoit @BlitzQuotidiano @tg2rai @Unomattina @rtl1025 @LaStampa @ilsecoloxix… - TommasoCurzio : RT @MarcoSanavia1: Mio nonno Leone un giorno mi raccontò che suo cugino Bruno Sanavia morì da giovane per una appendicite non curata.Suo pa… - atestaltasempre : RT @MarcoSanavia1: Mio nonno Leone un giorno mi raccontò che suo cugino Bruno Sanavia morì da giovane per una appendicite non curata.Suo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Così fascista Don Winslow: «La crisi degli Usa? E’ il frutto di una malattia spirituale» Corriere della Sera