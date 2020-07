Coronavirus, l’uso dei farmaci durante l’epidemia COVID-19: aumentato l’acquisto di vitamina C e D, brusco calo per la pillola dell’amore (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID-19 che ha colpito l’Italia nei mesi di marzo e aprile e l’impatto che essa ha avuto sulle strutture sanitarie di almeno una parte del nostro Paese hanno imposto una valutazione rigorosa, lucida e razionale di quanto successo in quei mesi per trarne i corretti insegnamenti e spunti di miglioramento. In questo contesto è derivata l’esigenza di predisporre un Rapporto OsMed specifico per fornire un quadro completo dell’uso dei farmaci durante l’epidemia COVID-19: l’obiettivo è quello di analizzare la tipologia di farmaci utilizzati per fronteggiare il COVID-19, a livello ospedaliero e a livello territoriale, anche in considerazione delle decisioni regolatorie assunte ... Leggi su meteoweb.eu

