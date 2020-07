Coronavirus, Azzolina: “Il 14 settembre ce la faremo a riaprire le scuole, basta polemiche” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Ce la faremo” a riaprire le scuole il 14 settembre: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, ad Agorà sui Rai 3, sottolineando che già a giugno “abbiamo riportato 500mila studenti a fare l’esame di Stato. Adesso riporteremo il 14 settembre tutti a scuola e dal 1 settembre anche tutti gli studenti e le studentesse che devono fare recuperi o potenziare gli apprendimenti”. “Il 14 settembre si torna a scuola, e bisogna lavorare tutti insieme, anche rispetto alle opposizioni: meno propaganda c’è più faremo contente le famiglie. basta con la polemica che serve solo a terrorizzare le famiglie“.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Ma non solo: c'è anche il famigerato banco con le rotelle, ultima boutade dell'Azzolina per mantenere il distanziamento sociale in classe alla ripresa delle lezioni a settembre dopo il lungo stop per ...di Ilaria Traditi Non si placano le polemiche intorno alle nuove postazioni didattiche di cui dovranno dotarsi le scuole italiane anche alla luce dell’emergenza Covid-19. Secondo le aziende del settor ...