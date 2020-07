“Salviamo le Bambine che vengono date in moglie a questi immondi…” – la foto fake della sposa bambina (Di martedì 21 luglio 2020) Spero che voi tutti conosciate la favola di Esopo dello Scherzo del Pastore, nota come Al Lupo Al Lupo, e di come parlare della foto fake della sposa bambina non significhi negare l’esistenza del fenomeno. E di come la storia di un pastorello che, cercando attenzioni costanti, era uso gridare all’allarme dichiarando di aver visto lupi accostarsi alle greggi non finì con un fermo immagine nello stile delle sitcom degli anni ’80 dove i protagonisti si battono il cinque al volo sospesi a mezz’aria, con un allegro suono di chitarra a segnalare la fine dell’episodio. Ma il finale, ricorderete tutti, era ben più amaro Ma i contadini , credendo a un altro scherzo, non si mossero più. Indisturbati, i lupi, fecero strage di pecore e agnelli. E ... Leggi su bufale

