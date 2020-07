Finanziamenti alle imprese: “se sei transessuale puoi averli” (Di martedì 21 luglio 2020) Il giornalista e deputato Renato Farina si scaglia contro Giuseppe Conte: “Finanziamenti agli imprenditori? Sì, ma solo se sei transessuale”. Ben vengano le pari opportunità per tutti, senza distinzioni di sesso o etnia. Purché siano davvero pari opportunità. Cosa che secondo il deputato, ex Pdl, e giornalista Renato Farina non corrisponderebbe al vero. La presidenza del Consiglio dei ministri ha diffuso un bando che si può trovare, per chi ne fosse interessato, digitando unar.it, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Il titolo dice: «Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone transgender». L’Unar esiste, dice ... Leggi su chenews

FedericoDinca : Abbiamo tagliato l'Irap di giugno, dato finanziamenti a fondo perduto e prestiti con garanzie statali, abbiamo dato… - carlosibilia : 8 arresti in #Lombardia per '#ndrangheta. Volevano beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per… - Marcozanni86 : Più che i soldi distribuiti, si farà pagare con i finanziamenti che le banche hanno concesso alle imprese. Come la… - takethedate : @competereEU @robertorace @pietropaganini @arleo_giuseppe @Carlo_Robiglio @scianciotta @AntonioOrtenzi… - ccicconetti : RT @IITCNR: #industria40: opportunità e finanziamenti per le #imprese. Segui il #webinar organizzato dal CNR@ARTES 4.0 il 23 luglio alle or… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanziamenti alle Finanziamenti alle Apt, l'estate entra nel vivo ma le risorse non sono ancora arrivate? Dallapiccola: ''Tutto fermo e forse c'è un ulteriore taglio'' il Dolomiti Prestito d'onore: cos'è, come funziona e come attivarlo

Un bando di concorso, che premia le idee migliori e chi ha i requisiti in regola per farne richiesta. In questo modo viene concesso il prestito d'onore. Si tratta di un'agevolazione che consente di ai ...

Mafia nigeriana e sfruttamento della prostituzione: 47 fermi tra Sicilia e Centro Italia

L’ingresso nella confraternita prevedeva l’obbligo alla partecipazione, mediante il pagamento di una sorta di "tassa di iscrizione", al finanziamento della confraternita verso la quale gli ...

Un bando di concorso, che premia le idee migliori e chi ha i requisiti in regola per farne richiesta. In questo modo viene concesso il prestito d'onore. Si tratta di un'agevolazione che consente di ai ...L’ingresso nella confraternita prevedeva l’obbligo alla partecipazione, mediante il pagamento di una sorta di "tassa di iscrizione", al finanziamento della confraternita verso la quale gli ...