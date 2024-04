Sky Sport DAZN Rai 1 – UEFA Europa League 2023 2024 | andata semifinali

Su Sky Sport (e in streaming su NOW), Mediaset (con Canale 5 e il servizio Infinity+) e Prime Video torna lo spettacolo del torneo continentale europeo più prestigioso per club la UEFA Champions League 2023/2024 per l’andata delle semifinali. Non hai Prime Video? Provalo gratis 30 giorni. Oltre ...

Continua a leggere>>

La Uefa ha chiarito: in Champions pure la sesta se Roma o Atalanta vincono l’Europa League. Lo scrive il Corriere dello Sport che aggiunge: peer ora il chiarimento è informale ma successivamente arriverà in modo formale, quindi nero su bianco e soprattutto in una forma comprensibile. Non in ...

Continua a leggere>>