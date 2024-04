35enne muore investito da un treno | dramma davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel tardo pomeriggio di martedì 30 aprile, una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Busto Arsizio. Un uomo, apparentemente di circa 35 anni, è stato urtato da unnei pressi della stazione ferroviaria locale, poco prima delle otto di sera. L’incidente ha coinvolto ilnumero 24564, in viaggio da Treviglio a Varese, partito alle 18:10. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, e sul luogo dell’incidente si sono precipitati gli operatori del 118 con un’ambulanza e due automediche. Tuttavia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo: i medici hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. La dinamica esatta dell’accaduto rimane ancora incerta, e si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore. Le autorità competenti, tra cui la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco di Varese e i ...