Bayern Monaco-Real Madrid - Tuchel | Vogliamo vincere a Madrid e andare a Wembley

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Abbiamo iniziato molto bene e abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio. Poi abbiamo subito gol e le cose sono diventate più difficili: siamo stati più incerti e non siamo riusciti a seguire il piano gara che avevamo preparato. Abbiamo avuto difficoltà a giocare con velocità. Il secondo tempo è stato migliore, abbiamo avuto più mordente. Poi subiamo quello che loro hanno fatto a tutti. Due occasioni, due gol. Adesso è chiaro: 90 minuti, 120 minuti o rigori”. Lo ha detto a Prime Video il tecnico delThomasdopo il pareggio casalingo per 2-2 contro ilnella semifinale di andata di Champions League. C’è spazio per una critica a Kim Min-jae, peggiore in campo all’Allianz Arena: “Non può seguire il contromovimento in modo così aggressivo”, dice ...