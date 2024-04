Uno spazio collettivo per nutrire la democrazia

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Storia e critica dell’opinione pubblica (1962) è oramai riconosciuto come un classico del pensiero politico contemporaneo: il concetto di «sfera pubblica» che in quel testo venne elaborato da Jürgen Habermas first appeared on il manifesto.