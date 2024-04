Sicurezza sul lavoro - in Toscana mille controlli in più all’anno Investimento da 5 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 – Inutile pulirsi la coscienza scandendo gli innumerevoli "mai più" che sentiamo ripetere come un mantra della politica da clic. Per dar seguito ai "mai più" servono prima coerenza e poi investimenti sulla prevenzione. Che non può essere solo repressione, non ci si deve arrendere nella promozione della cultura del rispetto delle regole: eppure per ogni insopportabile tragedia sulsi chiedono e si sbandierano più. Bene che ci siano. E allora partiamo almeno da lì. E’ l’obiettivo della Regione: farein piùnei cantieri edili (i luoghi più rischiosi, dove si verificano più incidenti), per arrivare a un totale di 4.500. Sarebbe un record, in Italia. Anche se già adesso per percentuali di verifiche di regolarità nei luoghi di ...