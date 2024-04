Assunzioni per gli Oss - la denuncia | Ovunque ma non in Asl 5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Spezia, 1 maggio 2024 – “La popolazione spezzina merita un’assistenza sanitaria migliore e gli operatori migliori condizioni di lavoro". Così Luciana Tartarelli, segretaria provinciale della Fials – la Federazione italiana autonomie locali e sanità – torna are "la situazione di grave carenza di personale" che affligge il comparto degli operatori socio sanitari. Una situazione critica e reiterata nel tempo quella sollevata dalla segreteria spezzina dell’organizzazione sindacale, ribadita sia in sede aziendale che regionale, che però sembrerebbe essere caduta nel vuoto. "Non riusciamo a farci prendere in considerazione dalla struttura Professioni sanitarie e dalla direzione generale – ha spiegato Luciana Tartarelli –. E’ recente la notizia dell’indizione di un nuovo concorso regionale per il reclutamento di altri operatori socio sanitari in tutte le Asl ...