Francesca Pascale | Se Berlusconi sapeva che ero lesbica?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 1 maggio 2024)a Belve ha parlato apertamente del suo orientamento s3ssuale (“sono sempre stata”) e della sua storia con Silvioche è stato il primo uomo con cui è stata e l’unico che ha amato. “Ho sempre avuto il debole per le donne più grandi di me, molto più grandi di me e le belle insegnanti erano oggetto di perdizione, però non ho mai avuto relazione con un’insegnate! Quando ho capito che mi piacevano le donne? Da subito, da sempre. Fin da bambina. Quando avevo già otto o nove anni. Ovviamente non sapevo dare una spiegazione a quello, ma ho sempre provato un’attrazione fisica e mentale nei confronti delle donne. Non sapevo definirmi. Ma sapevo che quell’attrazione era reale, come lo è tutt’ora”.è sempre stata dichiarata in famiglia e con ...