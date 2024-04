Chiello porta scompiglio al mercato rionale con il suo ‘Limone’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Da "Signora, i limoni" di uno sketch diventato virale qualche anno fa sui social network a 'Limone', il nuovo brano del cantautore, ilè sempre protagonista. Pochi giorni fa, infatti, i frequentatori deldi viale Monza a Milano si sono trovati di fronte una particolarissima vendita di agrumi. Un modo senza dubbio originale – che è stato accompagnato da una serie di manifesti in città - per presentare un brano in cuirivisita in modo del tutto originale molte influenze del passato. 'Limone' è una canzone che spiazza, soprattutto se si considera che a cantarla è un ragazzo di 25 anni. Sonorità classiche per un artista decisamente moderno e in rampa di lancio. Anche perché 'Limone' è la terza parte di un racconto che ha preso il via nel 2021 con l'album 'Oceano ...