Prossime uscite su Prime Video maggio giugno 2024

(Di martedì 30 aprile 2024) Il catalogo di Amazonè in continuo aggiornamento: tra produzioni originali di film e serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma, la proposta on demand della media company statunitense è tra le più innovative dell’ampia offerta streaming di cui il pubblico può attualmente usufruire. Il colosso dell’e-commerce di Seattle, infatti, sta investendo in maniera sempre più convinta sul proprio catalogo on demand. Anche per questo, è importante restare sempre aggiornati, per non perdersi nemmeno un’uscita. È tra l’altro possibile provaregratis per 30 giorni iscrivendosi da questo indirizzo. Ecco dunque tutte lesu: i nuovi film, serie tv, documentari e gli altri programmi tv prossimamente in arrivo con le ...

A maggio 2024 il catalogo di Prime Video pullula di novità di ogni genere e da ogni dove. Andando in ordine cronologico, si comincia con il film The Idea of You che ha per protagonista Anne Hathaway, per poi proseguire con la terza stagione de La fattoria Clarkson, e soprattutto con la quarta... Continua a leggere>>

Fallout batte The Last of Us e Halo e ottiene il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi - La serie Fallout ha battuto la concorrenza di The Last of Us e Halo, ottenendo il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi.

Continua a leggere>>

In arrivo anche "The Idea of You", "La Chimera" e "Let It be" nel corso del mese - I migliori film da vedere in streaming a Maggio 2024 su Netflix, prime video, Paramount+, NOW, Disney+: da Sei nell'Anima a La Chimera.

Continua a leggere>>

"The Idea of you", Hathaway rinasce con il cantante della boy band - Roma, 30 apr. (askanews) - Anne Hathaway torna con una commedia romantica di cui è interprete e anche produttrice, "The Idea of you", dal 2 maggio su prime video. L'attrice 41enne, che ha recentemente ...

Continua a leggere>>