Maltempo, nuova Allerta Meteo della Protezione Civile: attenzione al Sud, criticità in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] (Di venerdì 17 luglio 2020) Allerta Meteo – La perturbazione che dall’Europa nord-orientale sta interessando l’Italia, nelle prossime ore porterà instabilità anche sulle regioni meridionali peninsulari, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, in particolar modo sulle aree interne di Campania, Puglia e Basilicata, in estensione alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

