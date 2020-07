Rivolta al Centro di prima accoglienza di Messina: 30 migranti in fuga, ferito un finanziere (Di giovedì 16 luglio 2020) Rivolta al di Bisconte, a . Trenta migranti sono fuggiti ieri sera , ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dal Cpa di Bisconte. Nella Rivolta un finanziere è rimasto ferito ad una gamba, colpito da ... Leggi su leggo

TgLa7 : ??#Migranti: rivolta nel Centro di accoglienza Bisconte a Messina, una trentina in fuga, un finanziere ferito ad una gamba - MediasetTgcom24 : Migranti, rivolta in in un centro accoglienza a Messina: 30 fuggiti #Migranti - Corriere : Migranti, rivolta in un centro di accoglienza a Messina: una trentina di persone in fuga - gabrillasarti2 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, rivolta in in un centro accoglienza a Messina: 30 fuggiti #Migranti - mummy53690440 : RT @RadioSavana: Messina, rivolta delle #risorseINPS clandestini nel centro di accoglienza di Bisconte: 20 in fuga dalla quarantena! Ci son… -