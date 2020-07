Real Madrid EA Sports rinnovano la partnership esclusiva fino al 2025! (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Real Madrid ed EA Sports hanno annunciato il rinnovo per ulteriori 5 stagione, e quindi fino al 2025, della partnership esclusiva: in base a tale accordo FIFA sarà ancora per cinque anni il videogioco ufficiale del club madrileno! Questa notizia pone fine, una volta per tutte, alle voci che erano circolate nei mesi scorsi, … L'articolo Real Madrid EA Sports rinnovano la partnership esclusiva fino al 2025! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

OptaPaolo : 6/6 - L’#Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite d… - GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - DiMarzio : #RealMadrid, #Jovic in quarantena - EnzoQuareEQ7 : RT @antoruotolo: #Lautaro distratto dal Barcellona, ma vuoi mettere #Rugani conteso da Chelsea e Real Madrid? - Stegautier45 : @UnibetFrance Le Real Madrid Benzema #superfreebetunibet ste45 -