Nuovo focolaio | 43 positivi nella sede della Croce Rossa Italiana

Sono 43 per persone risultate positive al Covid-19 dopo essere state sottoposte a tampone, di cui 42 ospiti di nazionalità africana e 1 operatore della struttura. Questa la situazione attuale nella sede della Croce Rossa Italiana di Jesolo. «Il tutto è nato dalla necessità di sottoporre un ospite della struttura ad un intervento chirurgico ortopedico - hanno spiegato il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza e il direttore del dipartimento di prevenzione Luigi Nicolardi - come da protocollo è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato il contagio e non appena possibile sono stati eseguiti altri 142 tamponi che hanno portato alla luce complessivamente 43 positività

