Fondi Lega, fermato Luca Sostegni (in fuga) per caso «Lombardia film commission». Il pm: estorsione (Di giovedì 16 luglio 2020) La guardia di finanza di Milano ha fermato, mentre stava scappando in Brasile, Luca Sostegni, intervenuto in una presunta compravendita «gonfiata» di un immobile a Cormano. Il pm: peculato ed estorsione Leggi su corriere

fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - AlessiaMorani : Fondi #Lega: arrestato un indagato che stava scappando in Brasile - Open_gol : I pm di Milano tornano a caccia dei fondi della Lega: per i 49 milioni spunta la pista dei conti in Svizzera - 007Vincentxxx : RT @AlessiaMorani: Fondi #Lega: arrestato un indagato che stava scappando in Brasile - back_morena : @LegaSalvini E per quelli che portano i fondi della Lega al riparo in Brasile, che pena prevedete? -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata”… Il Fatto Quotidiano Inchiesta su fondi Lega, arrestato uno degli indagati: stava scappando in Brasile

Luca Sostegni, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della Lega, è stato fermato mentra stava per scappare in Brasile.

Fondi Lega, fermato Luca Sostegni per caso Lombardia film commission

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha fermato, mentre stava scappando in Brasile, Luca Sostegni, intervenuto in una presunta compravendita «gonfiata» di un immobile a Corma ...

Luca Sostegni, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della Lega, è stato fermato mentra stava per scappare in Brasile.Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha fermato, mentre stava scappando in Brasile, Luca Sostegni, intervenuto in una presunta compravendita «gonfiata» di un immobile a Corma ...