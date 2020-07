Evasione e privacy, nuovo stop del Garante (uscente) all’incrocio dei dati. Nel mirino l’uso delle informazioni nelle fatture elettroniche (Di giovedì 16 luglio 2020) Ormai davvero a un passo dall’addio alla poltrona di presidente dell’authority per la protezione dei dati personali, Antonello Soro ribadisce i suoi paletti rispetto all’utilizzo su larga scala dei dati dei contribuenti per selezionare chi deve essere sottoposto a controlli anti Evasione fiscale. Definendo “sproporzionata in uno stato democratico” la memorizzazione e utilizzazione delle informazioni personali contenute nei file delle fatture elettroniche, nonostante sull’altro piatto della bilancia ci sia appunto il “legittimo obiettivo di interesse pubblico” di ridurre la cifra monstre di oltre 100 miliardi sottratta ogni anno al fisco. Una bocciatura che secondo l’ex ministro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Evasione e privacy, nuovo stop del Garante (uscente) all’incrocio dei dati. Nel mirino l’uso delle informazioni nel… - infoiteconomia : Fattura Elettronica: lotta all'evasione o privacy? - politikavi : RT @articoloUnoMDP: Vincenzo Visco: la delibera del garante della Privacy blocca l'applicazione di una legge, taglia le gambe al contrasto… - LPincia : RT @lucabattanta: Fattura elettronica e dati integrati. Secondo il Garante Privacy la memorizzazione di queste informazioni per le analisi… - Olicka73 : RT @lucabattanta: Fattura elettronica e dati integrati. Secondo il Garante Privacy la memorizzazione di queste informazioni per le analisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione privacy Evasione e privacy, nuovo stop del Garante (uscente) all’incrocio dei dati Il Fatto Quotidiano Evasione e privacy, nuovo stop del Garante (uscente) all’incrocio dei dati. Nel mirino l’uso delle informazioni nelle fatture elettroniche

Ormai davvero a un passo dall’addio alla poltrona di presidente dell’authority per la protezione dei dati personali, Antonello Soro ribadisce i suoi paletti rispetto all’utilizzo su larga scala dei da ...

Fatture elettroniche: il garante della privacy ha preso una decisione

Il nuovo provvedimento che prevede la memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche per un periodo di otto anni è stato bocciato dal garante della privacy. La nuova norma entra in vigore con il d ...

Ormai davvero a un passo dall’addio alla poltrona di presidente dell’authority per la protezione dei dati personali, Antonello Soro ribadisce i suoi paletti rispetto all’utilizzo su larga scala dei da ...Il nuovo provvedimento che prevede la memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche per un periodo di otto anni è stato bocciato dal garante della privacy. La nuova norma entra in vigore con il d ...