Diletta Leotta e Daniele Scardina al capolinea? | L’indiscrezione di ‘Nuovo’ (Di giovedì 16 luglio 2020) Diletta Leotta ha messo fine alla sua storia con Daniele ‘King Toretto’ Scardina, secondo quanto svela Riccardo Signoretti Diletta Leotta e Daniele Scardina non sono più una coppia? Fosse vero, sarebbe la bomba dell’estate, anche più della separazione tra Belen e Stefano. Per adesso però è soltanto un’indiscrezione di Riccardo Signoretti, direttore di ‘Nuovo’. Lui … L'articolo Diletta Leotta e Daniele Scardina al capolinea? L’indiscrezione di ‘Nuovo’ è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati - GiovanniPisati : Diletta Leotta: finita la sua storia con Scardina. 'Mi ha scardinato', ha affermato la showgirl - MomentiCalcio : #Calcio e gossip, le coppie che “scoppiano”: #DilettaLeotta e #AntonioCassano di nuovo single? - zazoomblog : Diletta Leotta forse è tornata single amore finito con Daniele Scardina - #Diletta #Leotta #forse #tornata - LaPresse_news : Diletta Leotta – Daniele Scardina, amore al capolinea? -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Diletta Leotta è super sexy come sempre, stavolta il vestitino attillatissimo esalta tutte le curve e non c’è nulla da fare, i fan di Instagram impazziscono. Bellissima e amatissima, Diletta sceglie s ...Amadeus e Fiorello. Fiorello e Amadeus. Come li metti li metti, sempre a Sanremo li ritrovi. L’avevano detto che sarebbero tornati ma poi si sa come vanno le cose: uno si siede in poltrona, riflette, ...