Coronavirus – Uk, Usa e Canada accusano: “Hacker russi attaccano gruppi di ricerca per rubare informazioni sul vaccino”. Mosca nega (Di giovedì 16 luglio 2020) I servizi segreti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada hanno scoperto che un gruppo di hacker russi, che “quasi certamente opera nel quadro dell’intelligence di Mosca” ha tentato di fare intrusione nei server dei gruppi di ricerca e dei laboratori coinvolti con lo sviluppo di un vaccino contro Covid-19. La notizia, riportata dal Washington Post, fa riferimento a un rapporto dei tre Paesi che hanno individuato i responsabili nel gruppo noto come APT29 o “Cozy Bear”, coinvolto anche nelle intrusioni durante la campagna elettorale americana per le elezioni del 2016 e generalmente associato ai servizi di intelligence esteri. Il National Cyber Security Center britannico ha chiesto quindi ai centri di ricerca sul Covid di rafforzare la sicurezza delle loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

