L'allarme di commercialisti e tributaristi: "Necessario rinviare il pagamento delle tasse al 30 settembre" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ora " spiega la nota dei tributaristi - non resta che sperare che il Decreto Semplificazioni, approvato salvo intese, possa contenere già tale rinvio al momento della pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su notizie.tiscali

Il lamento si leva veemente ed è diffusissimo. Così il presidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti Massimo Miani impugna la penna e scrive al premier Conte e al ministro dell’Economia Gualti ...

Fisco, Iv: rinviare scadenze fiscali a settembre

Roma, 15 lug. (askanews) - "Le scadenze fiscali delle imprese e delle partite ai a previste per luned prossimo vanno ulteriormente prorogate almeno fino al 30 settembre". Lo dichiara dichiara Silvia F ...

