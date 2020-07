Domani Mastella e Del Prete visiteranno il centro estivo “Mario Zerella” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore comunale Rossella Del Prete faranno visita all’asilo comunale ‘Mario Zerella’ di via Rosselli, al quartiere Pacevecchia di Benevento, diventato centro estivo per bambini e adolescenti dallo scorso 22 giugno. Ad annunciarlo in una nota alla stampa è il presidente della ‘Bartololongo’, Italo Montella. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, alle ore 12. La struttura, come si ricorderà, era stata data in concessione d’uso alla cooperativa sociale beneventana, unico ente accreditato all’esercizio per il ‘servizio di laboratori di educativa territoriale’, per la realizzazione di attività ludico-ricreative. Una iniziativa importante per il territorio, ... Leggi su anteprima24

anteprima24 : ** Domani Mastella e Del Prete visiteranno il centro estivo 'Mario Zerella' ** -