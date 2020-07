Pioli “Fare punti per l’Europa, Ibrahimovic da valutare” (Di martedì 14 luglio 2020) MILANELLO (ITALPRESS) – “Non importa contro chi, ma sono i punti che fanno la differenza e noi dobbiamo aggiungerne se vogliamo andare in Europa. Il Parma ha belle qualità e sa stare in campo, dovremo stare pronti mentalmente e tecnicamente”. L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così in vista della gara di San Siro contro il Parma. Il Milan è una delle squadre più in forma dalla ripresa del campionato e punta a un piazzamento in Europa League: “Abbiamo costruito un modo di stare in campo, una filosofia e una mentalità per come vogliamo fare le partite che ci ha portato a questi risultati: queste partite ci diranno chi siamo – ha detto Pioli – Dovrò scegliere bene i giocatori viste le gare ravvicinate, ma questo non cambierà il nostro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

