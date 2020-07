Istanbul, Santa Sofia sarà aperta a turisti dopo le preghiere musulmane (Di martedì 14 luglio 2020) A Istanbul, l'ex Basilica di Santa Sofia, trasformata in moschea, rimarrà aperta ai visitatori al di fuori dei tempi della preghiera musulmana, durante i quali le icone cristiane dovrebbero essere ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : ++ SANTA SOFIA, SALVINI IN PROTESTA SOTTO CONSOLATO TURCHIA ++ Presidio della Lega a Milano contro la decisione de… - Corriere : Il Papa: «Molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea» - repubblica : Il Papa: 'Molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea a Istanbul' [aggiornamento delle 14:43] - antonello_fresu : @pama_dei @AzzolinaLucia Lo avevo intuito che la pensava in questo modo... Io invece credo che se perdessimo anche… - Dracontius : 'Penso a #Santa_Sofia e sono molto addolorato', così #Papa_Francesco durante l’Angelus da piazza San Pietro.… -