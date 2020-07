Glee, Naya Rivera ritrovata morta per salvare il figlio (Di martedì 14 luglio 2020) Si è risolto il mistero della scomparsa di Naya Rivera, l’attrice nota per essere tra le protagoniste della famosa serie televisiva Glee. Nei giorni scorsi è stata denunciata la scomparsa dell’attrice nei pressi del lago Piru nella contea di Ventura, Naya è stata cercata con assiduità e costanza e nella serata di ieri è stato comunicato il suo ritrovamento dallo sceriffo del territorio, che ha reso noto il decesso e il motivo per i quali sarebbe avvenuto. Secondo i primi accertamenti e secondo quanto ha riferito il piccolo Josey, testimone dell’intera vicenda l’attrice di Glee sarebbe morta per salvare il figlio. Lo sceriffo Bill Ayub ha riferito alla stampa: “Ha raccolto le energie per ... Leggi su quotidianpost

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - vogue_italia : Ritrovato il corpo dell'attrice scomparsa venerdì ??. È l'ultimo incidente di una lunga serie per il cast di Glee - silviadc95 : RT @mikysunny: Il cast di Glee riunito solo per salutare la loro Naya Questa foto mi spezza in due ?? - firecat933 : L’account di #Naya è già stato trasformato in un account-tributo ?? #NayaRivera #gleecast #glee -