Coronavirus, OMS avverte: seguire regole o andrà sempre peggio (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – “Voglio essere schietto, troppi paesi vanno verso la direzione sbagliata”. A dirlo senza giri di parole il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il consueto briefing con la stampa. “Il virus rimane nemico pubblico numero uno ma l’azione di molti Governi e persone non lo riflette“, ha spiegato. “L’unico obiettivo del virus è trovare persone da infettare. Messaggi ambigui dei leader stanno minando l’elemento cruciale di ogni azione: la fiducia”, ha aggiunto. “Non ci sarà un ritorno alla normalità nell’immediato futuro. Ma c’è una roadmap che consente di controllare il virus e di andare avanti con le nostre vite”, ha sottolineato ancora. Guai ad abbassare la guardia. “Si può fare e ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'Non si torna alla normalità in tempi brevi' #coronavirus - fanpage : Crisanti: “Servono tamponi per tutti in aeroporto. Usiamo i soldi del Mes per quello” - Sara_fromArda : RT @TrudyElliot: L’#Oms indagata per epidemia colposa dalla Procura di #Milano #CoronavirusPandemic #coronavirus #COVID?19 #TedrosLiedPeopl… - woopyaires : Coronavirus, in Italia altri 169 casi (94 in Lombardia) e 13 morti | Oms: 'Normalità? Non presto'… -