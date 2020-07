Coronavirus, l'immunità sembra durare solo pochi mesi: guariti e di nuovo contagiosi (Di martedì 14 luglio 2020) Il livello di anticorpi, prodotti dal corpo umano a seguito dell'infezione da Coronavirus, può drasticamente diminuire nel giro di pochi mesi, esponendo - di fatto - ad un possibile... Leggi su ilmattino

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - calciomercato_m : CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus immunità

«Penso di aver fatto un errore. Credevo fosse una bufala, ma non lo era»: sono le ultime parole di un uomo di 30 anni ad un’infermiera, il giorno prima di morire dopo aver partecipato in Texas ad una ...Gli anticorpi sviluppati contro il coronavirus SARS-CoV-2 sembrano sparire in fretta: se fosse così un vaccino da somministrazione unica potrebbe non bastare. L'immunità contro la CoViD-19 potrebbe av ...