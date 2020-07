Atalanta-Brescia, gol di Spalek che rende meno amaro il punteggio tennistico (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Nikolas Spalek rende meno amaro il punteggio tennistico rimediato dal Brescia contro l’Atalanta e nel finale del match del Gewiss Stadium segna in contropiede la rete del 6-2 con cui sembra avviarsi alla conclusione questo derby lombardo tra le squadre delle città più colpite dal coronavirus nella fase più acuta. L’assist è di Tonali, che è entrato dalla panchina, in alto il VIDEO del gol di Nikolas Spalek. Leggi su sportface

