Will Smith, la moglie esce allo scoperto e rivela il tradimento – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Jade Pinkett, la moglie di Will Smith, esce allo scoperto e rivela il tradimento: lo ha fatto con il rapper August Alsina, amico del figlio. Un brutto risveglio per l’attore Will Smith, che avrebbe scoperto il tradimento della moglie, Jade Pinkett. A quanto pare, in più occasioni la donna avrebbe provato a negare l’accaduto, ma … L'articolo Will Smith, la moglie esce allo scoperto e rivela il tradimento – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

hemmoscialla : Che senso ha avuto raccontare un tradimento in diretta mondiale? Non credo sia questo il modo, che mancanza di ris… - zazoomnews : Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito. Come? In diretta in tv - #Pinkett #confessa #Smith #averlo - rach__0306 : RT @una_Promessa: Comunque trovo davvero assurdo che la moglie di Will Smith lo abbia tradito con un amico del figlio, è tutto davvero imba… - CheDonnait : Se è stato tradito #WillSmith , che speranze abbiamo noi? #jaida #gossip #tv - juventusheroes : RT @una_Promessa: Comunque trovo davvero assurdo che la moglie di Will Smith lo abbia tradito con un amico del figlio, è tutto davvero imba… -