Polonia, Duda vince le elezioni e si conferma presidente (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni, superando l'avversario Ralaf Trzaskowski. Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, secondo quanto reso noto dalla commissione elettorale nazionale.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

