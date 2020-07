Pioli: «Dispiace per il secondo gol preso. Donnarumma? Eccezionale» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita contro il Napoli Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita contro il Napoli; terminata 2-2 al San Paolo. «Dispiace aver preso il secondo gol quando stavamo comandando la partita. Non ho visto troppe difficoltà della mia squadra, siamo stati solo imprecisi in alcune scelte. Donnarumma? Sul primo gol non credo ci sia stato un errore. Sta avendo un rendimento Eccezionale e sono assolutamente soddisfatto dalle sue prestazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita del San Paolo contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Stasera è stata dura per la qualità dell’avversario e perché avevamo speso molto ...

Per il Milan di Pioli un’altra prova di carattere: “È difficile per tutti, venivamo da una gara fantastica ma alla fine abbiamo tenuto bene il campo, soprattutto nel secondo tempo. Dispiace aver preso ...

