Nuovo decreto: Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi (Di lunedì 13 luglio 2020) Martedì 14 luglio entrerà in vigore il Nuovo decreto del Consiglio dei Ministri che prevede ancora una volta l’Obbligo della mascherina nei luoghi chiusi o dove non è possibile garantire il distanziamento. Il ministro della salute Roberto Speranza ha spiegato che al momento è opportuno continuare con le misure di sicurezza e distanziamento per evitare un aumento dei contagi e nuovi focolai. La curva epidemica non si è allentata. Il ministro ribadisce “Se continueremo a rispettare le regole di base, riusciremo a non vanificare quanto fatto finora. Sono sacrifici minori, ma sono i più importanti“. Negozi, uffici, cinema, musei Si vedono spesso in giro persone senza mascherina o addirittura appese al collo, ... Leggi su quotidianpost

