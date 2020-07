Natura e relax: Pontecagnano ospita lezioni di yoga al parco ecoarcheologico (Di lunedì 13 luglio 2020) Tutti i mercoledì di luglio, dalle ore 18 alle ore 20, si svolgeranno lezioni di yoga presso il parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano . La prenotazione è obbligatoria. Occorre portare il ... Leggi su salernotoday

carmelitadurso : La natura mi ricarica ?? #energia #relax #colcuore?? - dolomiti_it : RT @dolomiticlass: Wine & Wellness Tasting al Rifugio Burz di Arabba (BL) Relax tra le Dolomiti, natura, trattamenti benessere e degustaz… - Chiara01037585 : RT @AliaServizi: Cominciano i preparativi per il fine settimana ????, mare, natura, relax..ma non dimenticate che piccoli semplici gesti, com… - avespartacus : RT @wireditalia: La terrazza con vasca idromassaggio e area relax è la carta vincente della piccola struttura circolare ideale per vacanze… - AgrSanDomenico : Buon inizio settimana a tutti...! ?????? #toscana #agriturismo #maremma #relax #pace #privacy #natura #cibo #vino -

Ultime Notizie dalla rete : Natura relax Ibiza, la prima estate senza grandi discoteche: scommette su natura e relax, sarà un'isola di pace Il Messaggero Estate tra i boschi: il decalogo PEFC Italia per rispettare le aree boschive

Quest'anno saranno molti gli italiani che resteranno in Italia e che sceglieranno mete di prossimità "isolate", come montagne e boschi, per trascorrere qualche giorno in tranquillità, lontani dalle ...

Tour emozionali per ripartire

L’avviso, ancora aperto, individua cinque focus: Active tourism tra natura, sport e outdoor-bike; Slow tourism alla scoperta del territorio, enogastronomia, relax e benessere; luxury e shopping; ...

Quest'anno saranno molti gli italiani che resteranno in Italia e che sceglieranno mete di prossimità "isolate", come montagne e boschi, per trascorrere qualche giorno in tranquillità, lontani dalle ...L’avviso, ancora aperto, individua cinque focus: Active tourism tra natura, sport e outdoor-bike; Slow tourism alla scoperta del territorio, enogastronomia, relax e benessere; luxury e shopping; ...