Morta per trasfusioni di sangue infetto fatte 46 anni fa. Lo stato risarcirà gli eredi (Di lunedì 13 luglio 2020) Un risarcimento importante, per una morte dovuta a un errore sanitario. Compiuto 46 anni dopo. Lo stato dovrà pagare 695mila euro agli eredi di una donna di Napoli che nel 1974 stata sottoposta a trasfusioni di sangue infetto. A stabilirlo è stata la II sezione del Tar Campania che, con sentenza dell′8 luglio scorso, ha disposto il risarcimento da parte del ministero della Salute.La donna era stata sottoposta a trasfusione nel 1974 durante una degenza all’ospedale Loreto Mare di Napoli per taglio cesareo. Soltanto nel 1999, a seguito di esami medici, era emersa la positività al virus Hcv dell’epatite C, successivamente evoluta in cirrosi fino al decesso nel 2013 per epatocarcinoma e insufficienza renale. Nel 2014 i suoi eredi ... Leggi su huffingtonpost

