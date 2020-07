Lutto per John Travolta: il dramma tremendo dell’attore americano (Di lunedì 13 luglio 2020) Questo articolo Lutto per John Travolta: il dramma tremendo dell’attore americano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto tremendo per John Travolta: il famoso attore ha purtroppo dovuto dare l’annuncio ufficiale su Instagram. Ecco che cosa sta succedendo, è ufficiale. Gravissimo Lutto nella vita di John Travolta che purtroppo quest’oggi ha annunciato ufficialmente la morte di Kelly Preston, la sua amatissima moglie che purtroppo da ormai qualche tempo a questa parte stava … Leggi su youmovies

