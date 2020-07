Il giovane Montalbano stasera in Tv: trama, cast e personaggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Proseguono le repliche de “Il giovane Montalbano” con il primo episodio della seconda serie, “L’uomo che andava appresso ai funerali”, stasera 13 luglio alle 21.25. Protagonisti Michele Riondino e Sarah Felberbaum. Dopo il successo della prima stagione, Rai 1 ripropone anche la seconda serie de “Il giovane Montalbano”. Con interprete Michele Riondino e Sarah Felberbaum, a partire da lunedì 13 luglio alle 21.25. Il giovane Montalbano – L’uomo cheArticolo completo: Il giovane Montalbano stasera in Tv: trama, cast e personaggi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MusicStarStaff : CS_Su Rai1 la seconda stagione de “Il giovane Montalbano”|Il giovane commissario alle prese con una doppia indagine - LorenzoMainieri : @MontalbanoRai: alle 21:25 su @RaiUno - zazoomblog : Il Giovane Montalbano da lunedì 13 luglio la seconda stagione in replica - #Giovane #Montalbano #lunedì #luglio - MENDEVS98s : Domani sera inizia la seconda stagione de Il giovane Montalbano e voi non avete ancora apprezzato la prima DERISPECT - anarchico74 : Il giovane Montalbano da domani sera inizia la 2 stagione!!! @RaiUno 21.30 #ilgiovanemontalbano -

Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò, il giovane Fazio nel ruol o di braccio destro del commissario e, persino l’ormai pensionato Carmine. Le ...Per la prima serata in tv, lunedì 13 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”. Mont ...