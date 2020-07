Il focolaio nel prosciuttificio di Modena (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo quello alla TNT c’è un nuovo focolaio Covid-19 in un prosciuttificio a Modena che preoccupa l’Emilia-Romagna mentre alla Bertolini il contagio non si è ancora fermato. La regione conta 71 positivi in più nei numeri di ieri sull’emergenza Coronavirus in Italia e 18 di questi vengono da un’azienda di lavorazione delle carni a conduzione familiare di Castelnuovo, nel Modenese. In tutto sono 29 le persone positive individuate in questi giorni sulla base di 46 tamponi effettuati. Il focolaio nel prosciuttificio di Modena Repubblica Bologna spiega che il focolaio è l’ultimo dei casi che hanno coinvolto aziende di lavorazioni delle carni in Italia, come quelle di Mantova: «I ... Leggi su nextquotidiano

I contagi sospetti nel quartiere Carmine e la paura per un focolaio a Salerno Sono sette i pazienti risultati positivi ieri al Coronavirus nella regione Campania a fronte di 1952 tamponi processati nelle varie strutture regionali. I pazienti guariti sono due. Nessuna persona è deceduta. Il totale dei positivi in ...

Sono sette i pazienti risultati positivi ieri al Coronavirus nella regione Campania a fronte di 1952 tamponi processati nelle varie strutture regionali. I pazienti guariti sono due. Nessuna persona è deceduta. Il totale dei positivi in ... Ancora un focolaio di Coronavirus sul luogo di lavoro : 7 casi in una ditta di carni nel Modenese Coronavirus , ultime notizie (11 luglio) Ancora un focolaio sul posto di lavoro , Ancora in Emilia Romagna, Ancora nel settore carni . Stavolta sono 7 i casi di positività al Coronavirus individuati in un’azienda a Castelnuovo Rangone, nel ...

, ultime notizie (11 luglio) un sul posto di , in Emilia Romagna, nel settore . Stavolta sono 7 i di positività al individuati in un’azienda a Castelnuovo Rangone, nel ... Campania - il focolaio in Irpinia non è spento : 4 positivi nelle ultime 24h nelle ultime 24 ore in Campania riscontrati altri 5 casi di positività su un totale di 1587 tamponi effettuati. Dei nuovi positivi 4 sono riconducibili al focolaio dell’Irpinia, al momento sotto controllo ma non ancora spento. ...

fanpage : ??Scoperto un nuovo focolaio di #COVID__19 Coinvolte 10 persone - HuffPostItalia : Nuovo focolaio nel Parmense: 42 casi in un'azienda - Noovyis : (Il focolaio nel prosciuttificio di Modena) Playhitmusic - - CrisciGloria : Coronavirus, nuovo focolaio individuato in un macello nel mantovano, 10 positivi -