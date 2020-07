I rigori diventeranno come i tiri liberi? È un’esagerazione ma il calcio del futuro spaventa (Di lunedì 13 luglio 2020) Era inevitabile che l’ondata di giustizialismo che sta caratterizzando questi ultimi anni, arrivasse fino al calcio il fenomeno sportivo più sociale di tutti. Il desiderio utopistico di non vedere più rigori non concessi e in generale di limitare le sviste ,non si è risolto col VAR rimasto a metà tra la tecnologia e il giudizio umano, con tutti gli oneri e gli onori che ne derivano. E soprattutto la situazione è peggiorata dopo il restringimento del margine di intervento degli assistenti in video, per ribadire il primato dell’arbitro di campo. Qualcosa di assolutamente non necessario, che ha riaperto lacune regolamentari e non ha esplicato concetti che rimangono a tuttora nebulosi. Difficoltà che sono quanto mai visibili nel sanzionare i falli di mano, ad esempio. L’Ifab ha provato a ... Leggi su ilnapolista

MalfiToto : RT @napolista: I rigori diventeranno come i tiri liberi? È un’esagerazione ma il calcio del futuro spaventa Disinformazione, ignoranza e re… - napolista : I rigori diventeranno come i tiri liberi? È un’esagerazione ma il calcio del futuro spaventa Disinformazione, ignor… - MarcoCo40623847 : @RobertoRenga / metà dei ns rigori a parità di partite ! Tra un pò i nostri bookmaker privilegieranno le quote rigo… -

Ultime Notizie dalla rete : rigori diventeranno I rigori diventeranno come i tiri liberi? È un'esagerazione ma il calcio del futuro spaventa IlNapolista Criscitiello: "Spegniamo questo Var, ha davvero rotto! Arbitri rimbecilliti da tecnologia"

La serie A rischia di diventare inguardabile oltre che falsata. I rigori che vengono dati (a tutti) sono senza senso. Abbiamo arbitri scarsi, completamente rimbecilliti dalla tecnologia. Un uso ...

Serie A, 32ª giornata: Napoli-Milan finisce 2-2, in coda successi di platino per Samp e Genoa

La 32esima giornata di Serie A, dopo le vittorie di Sassuolo, Roma e il 2-2 di Juventus-Atalanta negli anticipi, è proseguita con altre sei sfide in questa domenica 12 luglio. L’ultima di queste nel p ...

La serie A rischia di diventare inguardabile oltre che falsata. I rigori che vengono dati (a tutti) sono senza senso. Abbiamo arbitri scarsi, completamente rimbecilliti dalla tecnologia. Un uso ...La 32esima giornata di Serie A, dopo le vittorie di Sassuolo, Roma e il 2-2 di Juventus-Atalanta negli anticipi, è proseguita con altre sei sfide in questa domenica 12 luglio. L’ultima di queste nel p ...