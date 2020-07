I migranti di Roccella Jonica al Celio o alla Cecchignola a Roma (Di lunedì 13 luglio 2020) Mentre ad Amantea in provincia di Cosenza parte la protesta contro la decisione di collocare in una struttura Cas (Centro di accoglienza straordinaria) 24 migranti del Bangladesh (non del Pakistan, come si era appreso in precedenza), di cui 13 risultati positivi al Covid-19, trasferiti ieri sera da Roccella Jonica (Reggio Calabria), il governo pensa di trasferire i malati di Coronavirus in due strutture militari di Roma: il Celio o la Cecchignola. I migranti di Roccella Jonica al Celio o alla Cecchignola a Roma Il Messaggero scrive che il piano per il trasferimento nella Capitale è ancora al vaglio, ovvero un’opzione su cui si discute e che ancora non ha ... Leggi su nextquotidiano

