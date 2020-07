Egitto, Zaky: il tribunale rinnova la detenzione per 45 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione per 45 giorni di Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio con l'accusa di propaganda ... Leggi su tgcom24.mediaset

