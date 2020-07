È morta la moglie di John Travolta: tutti i film di Kelly Preston (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston se ne è andata nella notte italiana. La moglie di John Travolta è morta a seguito di una battaglia con il cancro. A darne notizia è direttamente il marito tramite un post social. Non ce l’ha fatta Kelly Preston: la moglie di John Travolta si arrende al cancro all’età di 57 anni, al termine di una lunga malattia. A dare notizia del decesso dell’attrice è stato direttamente il marito che, tramite un lungo post pubblicato sui social network, ha annunciato al mondo la scomparsa della donna con la quale era sposato dal 1991 e con cui ha avuto tre figli. L’attore ha dichiarato che ora si prenderà un po’ di tempo per stare ... Leggi su bloglive

Morta Kelly Preston - moglie di John Travolta - a soli 57 anni : “Ha perso la sua battaglia” Combatteva da due anni contro un cancro al seno che non le ha dato scampo: Kelly Preston , attrice e moglie di John Travolta , è Morta a soli 57 anni . Interprete di tante commedie americane, da Jerry Maguire a Il Genio, la Preston si ...

Combatteva da due contro un cancro al seno che non le ha dato scampo: , attrice e di , è a 57 . Interprete di tante commedie americane, da Jerry Maguire a Il Genio, la si ... Morta Kelly Preston - moglie di John Travolta : “Ha combattuto una lotta coraggiosa” Kelly Preston , la moglie di John Travolta , si è spenta a soli 57 anni. Ad annunciarlo è stato proprio il divo di Hollywood che su Instagram ha pubblicato una foto dell’attrice accompagnata da un commovente messaggio. La star ...

, la di , si è spenta a soli 57 anni. Ad annunciarlo è stato proprio il divo di Hollywood che su Instagram ha pubblicato una foto dell’attrice accompagnata da un commovente messaggio. La star ... Morta Kelly Preston - addio alla moglie di John Travolta : era malata da tempo Ha perso la sua battaglia con il cancro Kelly Preston. La moglie di John Travolta si è arresa alla malattia dopo un’estenuante lotta durata anni. Era nata nel 1962 a Honolulu e ha iniziato giovanissima la sua carriera nel mondo dello ...

LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - fanpage : La bellissima dedica di John Travolta a sua moglie Kelly, morta di cancro a soli 57 anni - fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - __valfoy : È morta la moglie di john travolta dopo anni di lotta contro il cancro. Non so che altro dire. - ilpost : È morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta -